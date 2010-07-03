Дополнительные автобусы запустили из-за сбоя в движении поездов на ОЖД

Из-за сбоя в движении поездов на Октябрьской железной дороге Мосгортранс и Мострансавто запустили дополнительные автобусы, сообщает Агентство "Москва".
Это 18 маршрутов № 65, 215к, 400 и 400т от Мосгортранса. Три автобуса Мострансавто добавили по маршруту № 437 "Клин – Москва, метро Водный стадион", столько же – по маршруту № 440 "Солнечногорск – Москва, метро Водный стадион".
Маршруты № 370 "Химки (м/р Сходня) – Москва, метро Речной вокзал" и № 345 "станция Химки – Москва, метро Речной вокзал" курсируют с уменьшенными интервалами. Там также запустили три дополнительных автобуса. Уточняется, что работы по компенсации движения начались с 6:00.
Ранее стало известно об отмене девяти электричек на участке Москва – Крюково. Вместо них на участке Клин – Подсолнечная пустили автобусы.
На 2,5 часа задержаны 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва – Санкт-Петербург. До 50 минут составили задержки трех "Сапсанов" из Москвы. 10 пригородных поездов в сторону столицы следуют с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до одного часа.
Электрички в Подмосковье задерживаются из-за кражи 1,5 км кабеля
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