Стоимость проезда в электричках изменится в Тверской области

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стоимость проездных документов на маршрутах Савелово – Москва и Вязьма – Ржев-Балтийский изменится с 1 августа, сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

Минимальная стоимость разового полного билета составит 27 рублей, абонемента "Ежедневно" на месяц – 1 160 рублей, а "Рабочего дня" на месяц – 975 рублей (все примеры стоимости указаны для проезда на расстояние до 10 километров).

Ранее сообщалось, что расписание пригородных электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле из-за путевых работ на перегонах Пушкино – Софрино и Софрино – Хотьково.