Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 6 и 7 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. Это связано с работами по развитию железнодорожных путей, сообщает пресс-служба магистрали.

Как уточнили в МЖД, работы проходят на остановках Лось и Лосиноостровская. В частности, на остановочном пункте Лось строят новую островную платформу. Во время строительства электрички из Москвы останавливаются для посадки и высадки пассажиров у временной деревянной платформы.

А на станции Лосиноостровская возводят четвертую пассажирскую платформу для скоростных поездов. Кроме того, на южном мосту через железнодорожные пути специалисты обновляют сходы и укладывают новый асфальт. Пока идет реконструкция части транзитного моста, пользуются временным мостом, отметили в пресс-службе магистрали.

Кроме того, с 11:00 субботы до 07:00 воскресенья у остановок Лось и Лосиноостровская новый участок пути соединят с существующим железнодорожным полотном.

Пассажиров предупредили, что в выходные уберут ряд пригородных поездов и экспрессов между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино и Александров. У ряда электричек также поменяют время отправления и прибытия. Помимо этого, с 11:00 6 июля до 07:30 7 июля несколько пригородных поездов в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Тайнинская, Перловская, Лось, а также Северянин, Маленковская, Яуза и Москва-3.

Ранее сообщалось, что с 26 июня на станции Долгопрудной Савеловского направления МЖД пригородные поезда останавливаются у временных деревянных платформ. Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры. Работы проходят в рамках реализации проекта МЦД-1 Одинцово – Лобня.