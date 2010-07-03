В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 3 июля 2019 года в квартире многоэтажного дома на улице Тельмана в Кургане. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, ребенок поставил телефон на зарядку, после чего аппарат взорвался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Уточняются подробности инцидента.

В октябре 2018 года студент попал в больницу из-за взорвавшегося в кармане его брюк iPhone. 18-летний юноша получил сильные ожоги и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

