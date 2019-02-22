Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду в Челябинской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На прогулке в детском саду девочка зацепилась одеждой за турник и потеряла сознание из-за нехватки воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Сегодня ребенка обследовали узкие специалисты, состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается", – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, на котором заснято, как на прогулке в детском саду в городе Златоуст девочка потеряла сознание. Воспитатели заметили ее только спустя некоторое время. Отмечается, что у ребенка началась асфиксия. По факту произошедшего в региональном управлении СК назначена проверка.