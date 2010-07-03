Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20

Фото: ТАСС/Анна Москвитина

Число погибших при дождевых паводках в Иркутской области возросло до 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

Разбор разрушенных домов и поиски людей продолжаются, данные о погибших и пострадавших могут измениться. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Уровень рек до сих пор критический, хотя вода постепенно уходит. Подтопленными остаются около четырех тысяч зданий в 42 населенных пунктах.

"По уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок", – говорится на сайте МЧС.

Пострадавшим помогают московские врачи. Столичные специалисты прибыли на место ЧП со всем нужным оборудованием и лекарствами. В район паводка также едут дополнительные бригады военных врачей из Новосибирска. На месте уже работают около тысячи военнослужащих и порядка трехсот единиц специальной техники. Специалисты обследуют затопленные места, эвакуируют пострадавших и оказывают медицинскую помощь. В городе Тулун, который пострадал сильнее всего, местным жителям раздают воду и продукты.

В среду, 3 июля, зафиксировано повышение уровня воды в реке Уде в населенных пунктах Полинчет и Кондратьево. Кроме того, отмечается повышение уровня воды на 10-30 сантиметров в реке Витим.

По данным ученых, нынешний летний паводок – самый мощный в истории метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Также специалисты отмечают, что причиной ЧП стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.

Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим было назначено выплатить 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

Поводки – не единственное природное бедствие в Иркутской области в последние дни. В двух районах – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

