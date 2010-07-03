Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину

Следственный комитет предъявил обвинение матери, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в подмосковных Котельниках, сообщает ТАСС.
Она обвиняется по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Женщина вину не признает. По словам представителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий, на допросе женщина сказала следователю, что оставила детей якобы по договоренности со знакомой няней, которая работала за деньги.
Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. 3 июня суд примет решение об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
28 мая девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт и ушла, оставив детей в хостеле.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Младенцев направили в инфекционную больницу. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк. Позже детей передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств.
Ожидается также экспертиза, которая установит, являются ли они друг другу братом и сестрой. Врачи предполагают, что малышам 10–11 месяцев.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что они любопытны, они активно играют с игрушками. Есть небольшой недобор веса, но, как утверждают медики, это поправимо.
Бросившую двух малышей в хостеле мать могут арестовать
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