Еще трое граждан РФ находятся в заложниках ХАМАС

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Еще трое граждан России находятся в заложниках ХАМАС, сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, их нет в списках погибших.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль согласился на предложенные США условия обмена заложников и ожидает ответа ХАМАС. Согласно плану, Израиль освободит около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.

До этого СМИ писали, что ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. По нему предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

