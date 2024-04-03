Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 9

Фото: National Fire Agency via AP

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 9 человек, сообщает ТАСС. Еще 821 человек пострадал.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян сообщил, что на Тайване может находиться небольшое количество организованных туристов из России, но в основном там отдыхают самостоятельные путешественники.

Сами россияне, находящиеся на Тайване, рассказали, как восприняли землетрясение. Так, один из собеседников отнесся к ЧП спокойно, а второй признался, что испугался, сообщает телеканал "360".

"Я и девушка спали, проснулись от того, что будто сильно кто-то начинает будить, сильно ходило все ходуном. Побежали к лестничной клетке, добежали – все закончилось. Зашел обратно. Через буквально 10 минут еще раз начало шатать, уже не так сильно. Выбежали на улицу. Через час вышли позавтракали, еще раз начало, но не сильно", – рассказал россиянин.

По его словам, сейчас они стараются находиться в другой стороне от эпицентра. Он добавил, что, по некоторым данным, подземные толчки продлятся 3–4 дня. В связи с этим молодой человек планирует купить палатку и жить в парке. Мужчина добавил, что его друг живет рядом с эпицентром и говорит, что там очень страшно.

Еще один россиянин подчеркнул, что на Тайване все это привычно для людей. По его словам, все здания рассчитаны на такое природное явление.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Около тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко. Там находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Кроме того, в находящихся на территории парка населенных пунктах проживают более 300 человек. Еще 120 человек являются сотрудниками парка.