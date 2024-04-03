Число погибших детей после теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 6

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Число погибших детей в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до шести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

По ее словам, еще пятеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Помимо этого, два пострадавших ребенка уже лечатся дома.

"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные", – сказала Львова-Белова.

Ранее сообщалось о пяти погибших детях.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

В настоящее время арестованы 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержаны 11 человек.