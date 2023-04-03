Медведев призвал сообщать о случаях украинского финансирования в РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россияне должны рассказывать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. Такими выводами поделился зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на просьбу прокомментировать взрыв в Петербурге, в результате которого скончался военкор Владлен Татарский и пострадали свыше 30 человек.

Политик подчеркнул, что гражданам пора осознать очевидные вещи. Он заявил, что в случае если кто-то сказал, что получает средства или работу от украинской стороны, то с высокой вероятностью этот человек является предателем.

Медведев подчеркнул, что такие люди – это враги, о которых следует немедленно сообщать спецслужбам или правоохранителям.

"Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Скорейшего выздоровления всем пострадавшим в террористическом акте", – передал РИА Новости слова Медведева его помощник Олег Осипов.

2 апреля в кафе Петербурга "Стрит-бар" на Университетской набережной прогремел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), который в результате происшествия скончался.

По информации правоохранителей, к ситуации причастна Дарья Трепова. Ее объявили в розыск, а впоследствии задержали.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Трепова. В результате детонации травмы получили 32 человека.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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