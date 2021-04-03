Полиция подала еще один иск в связи с административным надзором над "скопинским маньяком"

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Межмуниципальный отдел МВД РФ "Скопинский" подал иск в суд в связи с установленным над "скопинским маньяком" Виктором Моховым административным надзором. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Скопинского районного суда Рязанской области, Мохов выступает ответчиком по делу, которое будет единолично рассмотрено судьей 6 апреля.

Как указано в материалах дела, иск был подан 31 марта.

Кроме того, бывшая пленница " скопинского маньяка" Екатерина Мартынова, встретилась с рязанскими правоохранителями для уточнения причин предоставления ей госзащиты.

"Мне сказали, что они начали проверку ", – сказала Мартынова, отметив, что встречалась с правоохранителями в Рязани.

Ранее девушка обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела против Мохова или ограничить его социальную активность.

Она пояснила, что сейчас "скопинский маньяк" существует вне всяких рамок и может говорить, что хочет встретиться. Также Мохов попытался добавить девушку в друзья в одной из социальных сетей.

До этого глава Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин предложил Мартыновой государственную защиту.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.