ТАСС: иностранное гражданство обнаружили у экс-замглавы "Роснано" Подольского

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Следователи обнаружили иностранное гражданство у экс-замглавы "Роснано" Бориса Подольского, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Помимо этого, в материалах инстанции говорится о финансовых возможностях, которыми обладает Подольский, что вместе с гражданством дает повод предположить, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда.

Еще в ходатайстве следователя указано, что экс-замглавы компании обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

О задержании Подольского стало известно 31 января. Еще под стражу были взяты директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марина Касенкова и управляющий директор по финансам Артур Галстян. Все они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году указанные лица для сокрытия неудовлетворительных результатов деятельности компании предоставили акционеру общества в лице России недостоверные сведения о финансовом положении "Роснано". Это позволило привлечь дополнительное финансирование в размере более 43 миллиардов рублей.

В Кремле комментировать их задержание отказались. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков аргументировал это тем, что следственные действия по данному делу еще не завершены.