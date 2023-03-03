03 марта, 19:37Происшествия
Пожарные закончили тушить упавший самолет около Енакиева
Фото: телеграм-канал Mash
Пожарные завершили тушение упавшего самолета около города Енакиево в ДНР, сообщает ТАСС.
"Самолет находится неподалеку от села Дружного. После падения самолета произошла детонация боекомплекта", – отмечается в сообщении.
Местные жители сообщили, что во время крушения воздушного судна в небе было два самолета.
Ранее мэр города Енакиево Роман Храменков заявил, что над территорией города был сбит самолет. Он попросил местных жителей уйти с улиц.
Кроме того, мэр сообщил, что летчикам удалось катапультироваться из самолета. Данные о принадлежности воздушного судна выясняются. На место инцидента выехали бригады экстренных служб.
Позже Храменков сообщил, что в результате ЧП оба пилота самолета остались живы.
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