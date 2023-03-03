Пожарные закончили тушить упавший самолет около Енакиева

Фото: телеграм-канал Mash

Пожарные завершили тушение упавшего самолета около города Енакиево в ДНР, сообщает ТАСС.

"Самолет находится неподалеку от села Дружного. После падения самолета произошла детонация боекомплекта", – отмечается в сообщении.

Местные жители сообщили, что во время крушения воздушного судна в небе было два самолета.

Ранее мэр города Енакиево Роман Храменков заявил, что над территорией города был сбит самолет. Он попросил местных жителей уйти с улиц.

Кроме того, мэр сообщил, что летчикам удалось катапультироваться из самолета. Данные о принадлежности воздушного судна выясняются. На место инцидента выехали бригады экстренных служб.

Позже Храменков сообщил, что в результате ЧП оба пилота самолета остались живы.



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