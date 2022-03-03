Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела Горловки ВСУ, при котором пострадали люди

18:04
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование факта обстрела Горловки Вооруженными силами Украины, в результате которого ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ тщательно расследовать это преступление, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к содеянному лиц с целью привлечения их к установленной законом ответственности", – заявили в СК.
Уточняется, что снаряд попал в жилой дом на улице Короленко, 19. В результате ЧП были ранены 4 мирных жителя Горловки, в том числе двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее следователи возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса со стороны украинских вооруженных сил и нацбатальонов. В результате разрывов украинских снарядов погибли 7 мирных жителей, были ранены 18 человек, включая маленького ребенка.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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