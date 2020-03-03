Глава МИД Италии возмутился роликом про пиццу с коронавирусом

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Министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо возмутил ролик, запущенный на французском телевидении. В сюжете в шутку говорят про итальянскую пиццу с коронавирусом.

Отмечается, что на записи представлен кашляющий пиццемейкер, который добавляет в блюдо специфический ингредиент, тем самым превращая его в "коронапиццу".

Глава МИД страны счел подобный смех неуместным, а также назвал ролик "проявлением дурного вкуса".

"Я понимаю, что такое сатира, но смеяться таким образом над итальянцами в ситуации, когда мы боремся с распространением коронавируса – это проявление полного неуважения", – написал он в своем Facebook-аккаунте.

В посольстве Франции ответили на слова Ди Майо, заявив, что не имеют отношения к частному телеканалу, не отражающему официальную позицию страны. Руководство же канала уже принесло извинения итальянцам.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

Количество заражений коронавирусом в Италии превысило две тысячи человек, количество смертельных исходов возросло до 52.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.