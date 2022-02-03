Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине сняли с коптера

Видео: Москва 24

Пожар на мебельной фабрике, расположенной на Окружном проезде в наукограде Фрязино, сняли с коптера. На кадрах видны языки открытого пламени.

Возгорание произошло в четверг. Пожару, площадь которого составила 7 тысяч квадратных метров, присвоен третий ранг сложности.

К тушению привлекались 90 спасателей и 32 единицы техники. Из здания были эвакуированы 70 человек. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Ранее в этот день пожар произошел в Богоявленском кафедральном соборе в центре Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.