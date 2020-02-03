В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в РФ

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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Заболевшие новым коронавирусом остаются в стационарах в удовлетворительном состоянии, у контактировавших с ними заражение не выявлено. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, как сообщает Агентство "Москва".
"На сегодняшний день оба пациента чувствуют себя удовлетворительно, но находятся в стационарах, куда были госпитализированы в связи с выявлением у них коронавируса и некоторым нарушением здоровья на тот момент. Также в стационарах находятся лица, контактировавшие с ними", – заявила специалист.
По словам Поповой, над заболевшими и их близкими установлено наблюдение. На данный момент никто из контактировавших с больными не чувствует себя хуже. Врачи также сообщают, что вирус у них не обнаружен.
Два первых случая заражения коронавирусом в РФ выявили 31 января. Оба заболевших оказались гражданами Китая. Один из них находился в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Зараженных оперативно поместили в отдельные боксированные палаты.
Впервые о случаях заболевания новой формой пневмонии, которая была вызвана коронавирусом 2019-nCoV, заговорили в декабре минувшего года. Первых инфицированных обнаружили в Китае, а именно в городе Ухань провинции Хубэй.
По состоянию на первую половину дня в понедельник, 3 февраля, сообщалось более чем о 300 погибших от нового вируса. При этом заражено было более 17 тысяч человек.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
Ранее сообщалось, что Россия приостановила регулярные рейсы в Китай, оставив только рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по контролю над заболеванием, заявила, что с 14 февраля планируется приостановить и чартерные рейсы, на которых возвращаются граждане РФ.
"Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал
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