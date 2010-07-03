Полицейские задержали подозреваемого в вандализме в метро

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Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Московской области, которого подозревают в вандализме в метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Мужчина находился в вагоне поезда, который следовал от станции "Улица 1905 года" до станции "Баррикадная". В какой-то момент он повис на поручне и ударил ногами в окно.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Мужчине избрали меру в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что 19 октября во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами. Один из них умышленно ударил сотрудника полиции ножом в грудь, когда тот попытался остановить конфликт.

