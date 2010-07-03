В МВД уточнили, что полицейского на "Савеловской" ранили 19 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ранение полицейского на станции метро "Савеловская" произошло 19 октября, а не в пятницу, как сообщалось ранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что во время обхода полицейские заметили стычку между двумя нетрезвыми мужчинами. Один из них умышленно ударил сотрудника полиции ножом в грудь, когда тот попытался остановить конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Совет Федерации одобрил закон о возможности использования электрошокеров сотрудниками транспортной полиции. Полицейские смогут применять их в случае нападения на объекты транспортной инфраструктуры, а также во время задержания лиц, совершивших преступления или административные правонарушения.