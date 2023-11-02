СНБ Армении заявила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий

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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о задержании террористической группировки, которая планировала захват государственных зданий. Об этом сообщили на официальном сайте службы.

"В результате доказательных и иных процессуальных действий, произведенных в ходе предварительного следствия, установлено, что А. М., С. М., Э. Т., В. О., К. С. готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания, целью которых было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти", – отмечается в сообщении.

По данным СНБ, в рамках уголовного производства было получено необходимое количество фактов. В отношении пяти членов террористической группировки возбудили уголовное дело в соответствии с Уголовным кодексом Республики Армении. Фигурантам дела уже были предъявлены обвинения. Одного из задержанных заключили под стражу.

В Службе нацбезопасности республики заявили, что специалисты провели обыски, в рамках которых были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальное взрывное устройство, сигнальная ракетная установка, летательный аппарат и другие предметы и документы, содержащие явные и тайные свидетельства о подготовке к осуществлению теракта.

Согласно протоколам и материалам, обнаруженным при обысках, группировка готовила операцию под названием "Северный листок". Участники группы планировали создать украинские, молдавские телеграм-каналы "Восстание национального спасения". Эти телеграм-каналы планировалось активировать за день до предполагаемого теракта.

В СНБ заявили, что фигуранты дела также планировали перед терактом закупить средства первой помощи и привезти свои семьи в Грузию. Помимо этого, планировались атаки, отступления и засады для захвата зданий.

В настоящее время продолжается расследование. Специалисты проводят необходимые оперативные и следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего. А также выясняется круг лиц, причастных к преступной группе.

Служба национальной безопасности Республики Армения, в свою очередь, намерена вести последовательную борьбу по предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.

Ранее сообщалось, что покушение на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, который преследуется украинскими властями по уголовному делу о попытке свержения конституционного строя, было совершено в ночь на 27 октября в Ялте, на территории санатория, где он проживает. В Царева выстрелили два раза. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, Царев получил огнестрельное ранение и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По факту покушения ФСБ России возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Позже в украинских СМИ заявили, что покушение на экс-депутата Верховной рады организовала Служба безопасности Украины.