В Сети появилось видео с танкером в Находке после взрыва газа

В Сети появилось видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки после взрыва газа на борту судна, в результате которого погибли три человека. Видео опубликовало издание VL.ru.
На кадрах видно, что с верхней палубы судна идет дым, рядом с танкером находятся два буксира. На палубе заметны сильные повреждения.
По предварительным данным, на судне произошел хлопок газа. На борту находились девять человек.
"Герметичность судна после взрыва не нарушена. Повреждено якорное устройство. Информации о том, сможет ли оно (судно) само подойти к причалу, нет", – рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и следователи, которые допрашивают очевидцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло.
В компании "Наяда", владеющей судном, указали, что в момент инцидента на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
Ранее два человека пострадали от хлопка газа. Взрыв произошел утром 24 октября в двухэтажном многоквартирном доме на улице Культуры в поселке Полазне Пермского края.
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