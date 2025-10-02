02 октября, 13:58Происшествия
Перестрелка произошла рядом со школой в Дагестане
Фото: телеграм-канал SHOT
Перестрелка произошла в дагестанском селе Унцукуль. В результате три человека получили ранения, сообщили ТАСС в районной администрации.
В настоящий момент уточняются все обстоятельства инцидента. Отмечается, что всех пострадавших доставили в районную больницу. Детей среди них нет.
По информации МВД, перестрелка произошла на прилегающей к школе территории. Там произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан. Во время инцидента было применено травматическое оружие.
