Перестрелка произошла рядом со школой в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

Перестрелка произошла в дагестанском селе Унцукуль. В результате три человека получили ранения, сообщили ТАСС в районной администрации.

В настоящий момент уточняются все обстоятельства инцидента. Отмечается, что всех пострадавших доставили в районную больницу. Детей среди них нет.

По информации МВД, перестрелка произошла на прилегающей к школе территории. Там произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан. Во время инцидента было применено травматическое оружие.

Ранее в Махачкале в результате несчастного случая погиб сотрудник полиции. Инцидент начался с того, что сотрудники дорожно-патрульной службы подали сигнал водителю Toyota Camry остановиться, но тот проигнорировал требования полицейских и уехал.

Скрываясь от автоинспекторов, водитель грубо нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал, из-за чего правоохранители были вынуждены начать стрельбу. Смертельное ранение получил участковый уполномоченный, в момент происшествия он был вне службы в припаркованном личном автомобиле.

