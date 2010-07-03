Глава СК поручил усилить безопасность работающих с населением сотрудников

14:49
14:49
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Безопасность сотрудников СК РФ, занимающихся приемом населения, усилят. Поручение дал председатель комитета Александр Бастрыкин после гибели сотрудника СК при исполнении служебного долга.
Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Бастрыкин назначил служебную проверку.
"Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений", – цитирует ее Агентство "Москва".
1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре столицы напали на сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина. Полковника ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.
Злоумышленник утверждает, что сделал это, поскольку следователи не хотели принимать его заявление. По предварительным данным, обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого. Следствие настаивает на заключении его под стражу до 1 декабря. Петренко уточнила, что мужчине грозит пожизненное заключение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Очевидцы рассказали о нападении на сотрудника СК
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