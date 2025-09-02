Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 1 124 человек

Фото: AP Photo/Wahidullah Kakar

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1 124 человек, пострадавших – 3 251. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганский "Красный Полумесяц".

Кроме того, более 8 тысяч домов оказались разрушены в результате землетрясения. По информации портала Tolo news, сотни людей еще могут оставаться под завалами.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 50 километрах от афганского города Джелалабад 31 августа. Очаг залегал на глубине 10 километров, а сейсмоактивность ощущалась от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

После землетрясения местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей.

В МИД России сообщили, что Москва по линии профильных ведомств прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану. Кроме того, ведомство выразило сочувствие афганскому народу, семьям погибших и пострадавших.

