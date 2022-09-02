СК завел дело после гибели мужчины в результате пожара в курском ТЦ

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

Уголовное дело возбудили после гибели мужчины в результате пожара в курском торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в процессе локализации возгорания в ТЦ в одном из помещений на третьем этаже было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной смерти является отравление продуктами горения.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин возгорания и других обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления", – говорится в сообщении.

Тело мужчины 1982 года рождения обнаружили спасатели в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление из-за пожара.

Сообщение о возгорании торгового центра на улице Хрущева в Курске поступило в 09:34 2 сентября. Пожар произошел на втором этаже здания. К его ликвидации привлекли 36 человек, 11 единиц техники.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности. При выявлении нарушений прокуратура пообещала принять соответствующие меры.

