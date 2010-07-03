Сбившего ребенка водителя Porsche задержали в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Водителя Porsche Cayenne, который 1 сентября сбил ребенка в столичном районе Нагатинский затон, задержали.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по Москве, он был задержан в районе улицы Донецкая, дом 30.

Виновник ДТП доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль Porsche сбил двух детей и скрылся с места аварии на Коломенской улице.

Отмечалось, что дети отделались ссадинами и ушибами, отпрыгнув в сторону, – под колесами оказались их самокаты.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что в Москве пятая часть ДТП с участием детей происходит во дворах.