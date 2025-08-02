ПВО уничтожила за ночь 112 беспилотников над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили минувшей ночью в общей сложности 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников было уничтожено в Ростовской области и Краснодарском крае – 34 и 31 БПЛА соответственно. Еще 12 дронов сбили в Воронежской области, 11 – в Рязанской, пять – в Самарской, четыре дрона – в Пензенской области, два – в Белгородской, а также по одному беспилотнику в Крыму и Липецкой области.

Помимо этого, 11 дронов удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области в поселке Углеродовский загорелось одно из строений местного предприятия в результате атаки беспилотников. Скончался сотрудник, который охранял объект. Пожарные подразделения потушили возгорание на предприятии.

Еще один человек погиб при атаке БПЛА на предприятие в Пензенской области. Кроме того, ранения получили двое человек, их осмотрели врачи скорой помощи.

В Самарской области под атаку дронов также попало одно из местных промышленных предприятий. Информация о каких-либо последствиях атаки пока не уточнялась.