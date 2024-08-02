Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 6

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Количество погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели извлекли из-под завалов тело мальчика. Они продолжают поиски троих человек, чье местонахождение не удается установить.

Число пострадавших возросло до 21, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей.

Четверых детей и двоих взрослых доставили санитарной авиацией в профильные учреждения Екатеринбурга. Сейчас медицинская бригада эвакуирует еще одного пациента в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Отказались от госпитализации пять человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно.

Два подъезда пятиэтажного дома на Сибирской улице обрушились 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

После произошедшего местный СКР возбудил уголовное дело.

