В Турции задержали россиянку за нарушение миграционных правил

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В аэропорту Анкары задержали россиянку Елену Гавриленко и ее спутницу, гражданку Молдавии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Обе женщины детские врачи. Они следовали на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию. Местные власти их обвиняют в нарушении миграционного законодательства", – сказал Мельников, уточнив, что они не планировали проживать и работать в Турции.

В связи с этим он написал письмо послу Мехмету Самсару с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее стало известно, что мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы шпионаже в пользу России. Его задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне, когда он попытался покинуть страну. Задержанным является россиянин старше 40 лет.

