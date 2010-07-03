Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 18

Фото: ТАСС/Светлана Латынина

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 13 пропавших без вести. В больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок.

Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт, подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов.

29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.

Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим было назначено выплатить 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

