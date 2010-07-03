Электроснабжение в Иркутской области планируют восстановить за 72 часа

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В пострадавших от паводка районах Иркутской области планируют восстановить электроснабжение в течение 72 часов, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Полным ходом идет восстановление электроcнабжения. Уже больше чем наполовину, если считать от количества населения, электроснабжение восстановлено. Я думаю, в течение 72 часов оно везде будет восстановлено", – приводит слова Левченко ТАСС.

Режим ЧС действует в пяти районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. После того, как из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках региона, в зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов. Транспортным службам пришлось ограничить движение по федеральной трассе "Сибирь", а также на 17 участках дорог местного значения.

По последним данным, число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 14 человек. Судьба еще 13 неизвестна.

По словам представителя экстренных служб, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок.

Ранее заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщал о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

29 июня зону паводка посетил Владимир Путин. Президент поручил проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения, начать выплаты пострадавшим и направить детей в летние лагеря. Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим российское правительство выделило 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

