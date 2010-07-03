В Минздраве дали советы, как избежать заражения инфекцией после наводнения

В Минздраве перечислили основные правила, как не заразиться инфекцией во время угрозы наводнения. Об этом в эфире ИА "НСН" рассказал внештатный эпидемиолог организации Николай Брико.
"Очень простые советы. Вода, конечно же, должна быть кипяченая, либо бутилированная. максимально ограничить контакт с грызунами", – отметил эксперт.
Кроме того, эпидемиолог напомнил, что не менее важно соблюдать вопросы, связанные с личной гигиеной.
Напомним, что в Иркутской области продолжаются спасательные операции в связи с паводком. По последним данным, число погибших в результате наводнения составляет 14 человек, еще 9 остаются пропавшими без вести. Специалисты уверены, что после схода воды в регионе могут вспыхнуть очаги различных инфекций, которые разносят грызуны.
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