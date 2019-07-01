Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 14 человек

При наводнении в Иркутской области погибли от 14 до 16 человек. Данные обновляются каждые несколько часов. По официальной информации, без вести пропали 13 человек, в больницах остаются 153 человека, в том числе один ребенок.

В регионе продолжаются поисково-спасательные операции. Действует режим чрезвычайной ситуации. Паводок начался в конце июня, когда до критической отметки поднялся уровень воды в реке Ия. Затем она вышла из берегов. В зоне бедствия оказались 83 населенных пункта, где живут более 32 тысячи человек. Подробности – на телеканале Москва 24.