Более 500 человек эвакуировали в Иркутской области

В Иркутской области эвакуировали более 500 человек

В Иркутской области из зоны наводнения эвакуировали уже более 500 человек, передает телеканал Москва 24. При этом уровень воды в реках продолжает подниматься. Под угрозой подтопления оказались еще три района.

По данным МЧС, повреждено уже около трех тысяч зданий. Многие жители до последнего отказываются покидать свои дома. Спасатели снимают людей с крыш. Для пострадавших открыто 17 пунктов временного размещения. В регионе из-за наводнения повреждено 13 мостов, затоплен участок федеральной трассы "Сибирь".

Ранее сообщалось, что три жителя Иркутской области, в том числе ребенок, пропали без вести во время дождевого паводка.

По предварительным данным, из затопленных домов в Евдокимовском по реке на лодке самостоятельно попытались перебраться шесть человек: родители с ребенком, два старика и пожилая женщина. В какой-то момент лодка перевернулась, в результате четверо выплыли, а 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчину унесло. В другом населенном пункте унесло женщину.

Следственное управление СКР проводит доследственную проверку в том числе на предмет халатности должностных лиц, которые должны были организовать эвакуацию.