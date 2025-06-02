Захарова заявила, что посольство РФ в Каракасе проверяет данные о задержании россиян

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Российское посольство в Каракасе проверяет информацию о задержании силовыми структурами Венесуэлы группы граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Захарова отметила, что российские дипломаты направили официальный запрос венесуэльским властям, в том числе о характере вменяемых обвинений.

"В случае подтверждения факта задержания российским гражданам будет, безусловно, оказано необходимое консульское содействие", – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее на Украине задержали российского гражданина, который пытался сбежать в Словакию. В Госпогранслужбе Украины уточнили, что 36-летний россиянин, будучи пьяным, заблудился в приграничных селах и подрался с местными жителями.

В октябре 2024 года военная полиция Германии задержала гражданина России, заехавшего на велосипеде на территорию центра военной подготовки в Гарделегене. Задержанный рассказал, что проезжал мимо и случайно оказался на территории базы.