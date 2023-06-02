В Корочанском районе Белгородской области сработала ПВО – Гладков

Фото: телеграм-канал "Минобороны"

В Корочанском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово. Подомовой обход территории продолжается", – написал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, еще один снаряд попал в частный жилом дом в селе Муром. В результате ЧП произошел пожар. Бригады оперативных служб уже выдвинулись на место инцидента.

Ранее Гладков сообщил, что 2 июня Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. Украинская сторона атаковала Шебекино, Новую Таволжанку, Вязовое и Тишанку.

По словам главы региона, ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Таволжанке в Шебекинском округе. В результате обстрела один мужчина получил осколочное ранение бедра, второй – контузию. Обоих мужчин госпитализируют в городскую больницу №2.

В свою очередь, правительство региона вводит на участках дорог Шебекинского округа временный запрет на передвижение транспорта, который будет действовать до 30 июня. Это сделано для обеспечения безопасности граждан.

ВСУ массированно обстреляли Шебекино