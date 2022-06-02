Дело возбудили против мужчины, устроившего стрельбу в Одинцове

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В отношении мужчины, устроившего в мае стрельбу в подъезде дома в Одинцове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

"Дознавателем Отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении мужчины 1986 года рождения, который в деревне Раздоры устроил стрельбу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой.

Уточняется, что мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник". Местные жители сообщили, что мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. Первоначально отмечалось, что в результате инцидента ранения получили два человека.

В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером субботы, 21 мая, на улице Липовой Рощи в Одинцовском городском округе. Правоохранители начали розыск мужчины, однако тот вскоре добровольно пришел в полицию.

