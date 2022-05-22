Устроивший стрельбу в подмосковном Одинцово сам явился в полицию

16:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово мужчина добровольно пришел в полицию, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
"Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Им оказался местный житель 1986 года рождения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, а также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник". Местные жители сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. Первоначально отмечалось, что в результате инцидента ранения получили два человека получили ранения.
Позже полиция начала розыск мужчины, устроившего стрельбу в подъезде одного из корпусов ЖК "Спутник" в районе Мякинино.
В полиции уточнили, что инцидент произошел вечером субботы, 21 мая, на улице Липовой рощи в Одинцовском городском округе.
Мужчина открыл стрельбу в жилом доме в Одинцове
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