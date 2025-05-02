Обломки беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в селе Московском Ставропольского края. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он добавил, что при падении БПЛА инфраструктура населенного пункта не получила повреждений, пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что все системы функционируют в штатном режиме. Спецслужбы выясняют обстоятельства падения беспилотника.

"Уважаемые земляки, если вы стали очевидцами полета или падения дронов, прошу не выкладывать эти кадры в сеть. Не оказывайте помощь врагу", – сказал он.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 121 украинский дрон над регионами России. Над территорией Крыма было сбито 89 БПЛА, над акваторией Черного моря – 23, над Краснодарским краем – 4, над Орловской областью – 2, над акваторией Азовского моря – 1, на территорией Брянской области – 1, еще 1 над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что дрон ВСУ пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области. Трагедии удалось избежать благодаря действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал детей.