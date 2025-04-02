NYT: затонувших в литовском болоте военных США отправили эвакуировать машину

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Военные США, затонувшие в болоте в ходе учений в Литве, до трагедии отправились эвакуировать другую машину. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию The New York Times.

"Их отправили, чтобы вытащить еще одну армейскую машину. Но солдаты, возможно, съехали с дороги, угодили в глубокое болото и, по-видимому, оказались в ловушке внутри", – рассказали журналисты, сославшись на американских военных.

Армия США проводит свое расследование для выяснения причин инцидента.

О пропаже четырех солдат, задействованных в учениях на полигоне вблизи города Пабраде на востоке Литвы, стало известно 25 марта. Спустя время в болоте нашли затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules.

Затем удалось найти тела троих американских солдат, а чуть позже – четвертого погибшего военного. По информации фонда восстановления и охраны болот Литвы, то самое болото не было нанесено на карты.

