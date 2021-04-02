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Происшествия

03:25

Давидыч прокомментировал ДТП с участием блогера Эдварда Била

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч) озвучил свое мнение о ДТП с участием блогера Эдварда Била на Садовом кольце.

Китуашвили заявил, что всегда предупреждал Била об опасности вождения.

"Он (блогер Бил. – Прим. Ред.) в одну аварию попал, во вторую, третью. Я говорю – это не твое", – сказал автоблогер в своем Instagram.

Китуашвили назвал случившееся ДТП очень страшной вещью. При этом он охарактеризовал Била как веселого и хорошего парня.

В заключении Давидыч обратил внимание, что автомобильной тематикой часто занимаются те, кто к этому не готов.

Серьезное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. По некоторым данным, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что в доме Била прошел обыск. Кроме того, адвокат блогера заявил, что Бил был задержан.

Полиция проводит обыск в квартире Эдварда Била по делу о ДТП в центре Москвы

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