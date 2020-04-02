Менеджер ресторана в Москве подрался с поваром за попытку попасть на работу в карантин

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Менеджер и шеф-повар столичного ресторана подрались в центре города, сообщает Агентство "Москва". Причиной конфликта стала попытка последнего проникнуть в закрытое на нерабочую неделю заведение.
1 апреля в полицию обратился 57-летний гражданин Перу, который работает шеф-поваром в ресторане "Вернисаж" на Ленинском проспекте. Мужчина заявил, что знакомый брызнул ему в лицо газовым баллончиком.
Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что мужчина пришел в ресторан забрать свои вещи. Внутрь его не пустили, ссылаясь на карантин. В результате завязалась потасовка, в ходе которой 20-летний менеджер напал на повара.
Сам менеджер пояснил, что отказался впустить сотрудника по причине нерабочей недели и что во время стычки повар ударил его по лицу и рассек бровь. Мужчины написали друг на друга заявления о нанесении побоев.
С 28 марта по 5 апреля в Москве в связи с угрозой распространения нового коронавируса объявлена нерабочая неделя. Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
В городе отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи и кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, парки.
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