Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 16:05

Происшествия

Движение на МКАД восстановлено после ДТП с тремя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение транспорта на внешней стороне 69-го километра МКАД восстановлено после аварии с участием трех автомобилей, один из которых загорелся. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Машины столкнулись днем 2 марта. В результате инцидента движение было затруднено на протяжении трех километров.

Ранее два человека погибли при столкновении трех автомобилей в ТиНАО. Водитель "КамАЗа", предварительно, выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним "КамАЗом" и автомобилем Nissan. В результате водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

Также еще одна авария с участием трех автомобилей произошла на Профсоюзной улице в районе дома 138А. На месте аварии работали оперативные службы.

Три автомобиля столкнулись на МКАД

Читайте также


происшествияДТП
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика