Власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки у поселка Березовского

Фото: телеграм-канал Mash

В 600 метрах от поселка Березовский в Киреевском районе Тульской области была найдена воронка после взрыва. Пострадавшие и разрушения отсутствуют, заявили власти региона.

"Этим утром в лесополосе, на отдалении в 600 метров от населенного пункта Березовского Киреевского района, была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении пресс-службы комитета Тульской области по региональной безопасности.

До этого единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Киреевского района Тульской области сообщила о взрыве. Его зафиксировали около 08:16 по московскому времени.

В ЕДДС добавили, что на территории происшествия работают представители прокуратуры, следственного управления СК и иных структур.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!