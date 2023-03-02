Взрыв прогремел в Тульской области

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Взрыв зафиксировали на территории Тульской области, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Киреевского района.

"Взрыв был зафиксирован около 08:16 по московскому времени. От места взрыва до жилых домов около километра, повреждений нет. Воронка не очень большая", – говорится в сообщении.

В ЕДДС добавили, что на территории происшествия работают представители прокуратуры, следственного управления СК и иных структур.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские системы РЭБ подавили атаку БПЛА украинской стороны в Краснодарском крае и Адыгее.

По информации ведомства, после этого два беспилотника потеряли управление, а впоследствии отклонились от своей изначальной траектории.

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