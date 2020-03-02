СМИ сообщили о захвате заложников в филиппинском ТЦ

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Вооруженный человек захватил в заложники около 30 человек в торговом центре в столице Филиппин Маниле, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Речь идет о ТЦ "Сан Хуан". Почти все заложники – сотрудники центра. По предварительным данным, захватчиком является бывший сотрудник службы охраны. Он устроил стрельбу и согнал людей на второй этаж.

Здание оцеплено, на месте работает спецназ, слышны звуки стрельбы. Покупателей эвакуируют из торгового центра. В настоящее время полиция ведет переговоры с захватчиком.

В феврале военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, после чего угнал автомобиль. По пути он стрелял из автомата и гранатомета, после чего открыл огонь в здании ТЦ.

По последним данным, в результате происшествия погибли 20 человек, еще более 30 оказались ранены. Также сообщалось о том, что стрелок взял в заложники 16 человек. Он удерживал их внутри торгового центра.

По данным Минобороны Таиланда, 34-летний мужчина являлся профессиональным военным, а также инструктором по стрельбе в своей части и снайпером. Он имеет подготовку по программе сил спецназначения.