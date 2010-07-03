Число жертв взрыва газа в кафе под Саратовом увеличилось до двух

Число погибших из-за взрыва газового баллона в кафе в саратовском поселке Лысые Горы увеличилось до двух человек. В ожоговом центре скончалась пострадавшая женщина.

"У нее были сильные глубокие ожоги и серьезное хроническое заболевание. Совокупность этих факторов привела к летальному исходу, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь и усилия врачей ", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы регионального минздрава.

26 января во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя в подсобном помещении кафе произошел взрыв. Медики сумели оказать помощь 22 раненным, однако сам юбиляр, получивший 90 процентов ожогов тела, вскоре умер в больнице.

Среди пострадавших были дети шести и четырех лет. Их состояние не вызывало опасений у врачей.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительной причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. На следующий день сотрудники СК задержали женщину, арендовавшую помещение кафе.