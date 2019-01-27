Задержана арендатор пострадавшего от взрыва кафе под Саратовом

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Арендатор кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области задержана после взрыва газового баллона. Об этом сообщает региональное управление СК.

Женщину 1972 года рождения задержали в рамках расследования уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". По данным следователей, она снимала помещение без соответствующих документов.

Сотрудники ведомства намерены добиваться ареста задержанной. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Взрыв, вызвавший пожар в кафе, где было 40 человек, произошел 26 января. Единственной жертвой трагедии стал мужчина, отмечавший свой 60-летний юбилей. Травмы получили 14 человек. Четверо из них в настоящее время находятся в реанимации. Среди раненных есть и дети, однако их состояние не вызывает опасений у медиков.