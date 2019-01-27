Задержана арендатор пострадавшего от взрыва кафе под Саратовом

Арендатор кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области задержана после взрыва газового баллона. Об этом сообщает региональное управление СК.
Женщину 1972 года рождения задержали в рамках расследования уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". По данным следователей, она снимала помещение без соответствующих документов.
Сотрудники ведомства намерены добиваться ареста задержанной. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
Взрыв, вызвавший пожар в кафе, где было 40 человек, произошел 26 января. Единственной жертвой трагедии стал мужчина, отмечавший свой 60-летний юбилей. Травмы получили 14 человек. Четверо из них в настоящее время находятся в реанимации. Среди раненных есть и дети, однако их состояние не вызывает опасений у медиков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.