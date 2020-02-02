Россия отказала в посадке самолету с гражданами ФРГ из Уханя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия отказала в посадке самолету А310 с гражданами Германии. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Берлин эвакуировал соотечественников из Уханя, в котором находится эпицентр коронавирусной инфекции в Китае. Воздушное судно вместо запланированной посадки в Москве было вынуждено приземлиться в Хельсинки.

В управляющей компании финским аэропортом Finavia РИА Новости сказали, что планировалась техническая остановка. В этот момент пассажиры не покидают самолет, а меняется экипаж. На борту находились 126 человек.

Сейчас воздушное судно уже приземлилось во Франкфурте. Источник агентства в авиакругах отметил, что Росиавиация не давала зарубежным компаниям, вывозящим своих граждан из Уханя, разрешение на такие посадки в России.

При этом глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что у Берлина было разрешение на перелет и посадку. Однако Россия сослалась на "недостаточную пропускную способность в московском аэропорту", передает DPA.

Два первых случая коронавируса выявили в РФ

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.

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