Россия отказала в посадке самолету с гражданами ФРГ из Уханя

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россия отказала в посадке самолету А310 с гражданами Германии. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.
Берлин эвакуировал соотечественников из Уханя, в котором находится эпицентр коронавирусной инфекции в Китае. Воздушное судно вместо запланированной посадки в Москве было вынуждено приземлиться в Хельсинки.
В управляющей компании финским аэропортом Finavia РИА Новости сказали, что планировалась техническая остановка. В этот момент пассажиры не покидают самолет, а меняется экипаж. На борту находились 126 человек.
Сейчас воздушное судно уже приземлилось во Франкфурте. Источник агентства в авиакругах отметил, что Росиавиация не давала зарубежным компаниям, вывозящим своих граждан из Уханя, разрешение на такие посадки в России.
При этом глава Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что у Берлина было разрешение на перелет и посадку. Однако Россия сослалась на "недостаточную пропускную способность в московском аэропорту", передает DPA.
Два первых случая коронавируса выявили в РФ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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